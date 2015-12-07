Байден відвідав алею героїв Небесної сотні (фото)

16:05, 07 грудня 2015
Суспільство
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У понеділок, 7 грудня, в ході свого візиту в Києві віце-президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять героїв Небесної сотні.

usembassy.gov

Про це повідомили в прес-службі посольства США в Україні.

"Віце-президент США Дж.Байден вшанував пам'ять Небесної сотні і поклав іменний медальйон біля меморіалу загиблим", - йдеться в повідомленні.

usembassy.gov

Раніше депутати з віце-президентом США Джо Байденом обговорили Мінські угоди, боротьбу з корупцією в Україні та новий склад уряду.

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Також американський чиновник провів зустріч з президентом України Петром Порошенком.

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