Байден відвідав алею героїв Небесної сотні (фото)

Про це повідомили в прес-службі посольства США в Україні.

"Віце-президент США Дж.Байден вшанував пам'ять Небесної сотні і поклав іменний медальйон біля меморіалу загиблим", - йдеться в повідомленні.

Раніше депутати з віце-президентом США Джо Байденом обговорили Мінські угоди, боротьбу з корупцією в Україні та новий склад уряду.

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Також американський чиновник провів зустріч з президентом України Петром Порошенком.