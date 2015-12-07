Байден відвідав алею героїв Небесної сотні (фото)
16:05, 07 грудня 2015Суспільство
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У понеділок, 7 грудня, в ході свого візиту в Києві віце-президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять героїв Небесної сотні.
Байден вшанував пам'ять Небесної сотні / usembassy.gov
Про це повідомили в прес-службі посольства США в Україні.
"Віце-президент США Дж.Байден вшанував пам'ять Небесної сотні і поклав іменний медальйон біля меморіалу загиблим", - йдеться в повідомленні.
Байден поклав іменний медальйон біля меморіалу загиблим / usembassy.gov
Раніше депутати з віце-президентом США Джо Байденом обговорили Мінські угоди, боротьбу з корупцією в Україні та новий склад уряду.
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Також американський чиновник провів зустріч з президентом України Петром Порошенком.
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