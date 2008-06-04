Чиновник київської податкової взяв 7 тисяч за закриття кримінальної справи

Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу стосовно начальника слідчого відділення податкової міліції Державної податкової інспекції одного з районів столиці, який вимагав і отримав від громадянина України хабара у розмірі 7 тис. доларів за закриття кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, під час передачі грошей посадовця було затримано. Зараз він перебуває під вартою, у кримінальній справі проводяться невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення всіх обставин інциденту.