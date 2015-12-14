Алло, Bitcoin!

Великий інтернет-магазин ALLO.UA став першим українським онлайн-гравцем, який запускає новий сервіс від ПриватБанку – оплата покупок біткоїнами (криптовалюта Bitcoin). Під час оплати платіжною карткою замовлення на сайті необхідно вибрати платіж Bitcoin і підтвердити транзакцію скануванням QR-коду. Сума покупки автоматично конвертується за поточним курсом Bitcoin.

«Ми йдемо в ногу з часом і пропонуємо нашим клієнтам зручні та інноваційні послуги, у тому числі й у сфері фінансів. З 14 грудня спільно з нашими партнерами з ПриватБанку ми запускаємо нову послугу – оплата покупок криптовалютою Bitcoin. Розвиток фінансових сервісів і продуктів є частиною нашої стратегії мультиканального роздробу, і ми прагнемо відповідати високим очікуванням наших клієнтів», – прокоментував CEO групи компаній «Алло» Максим Раскін.

«Алло» разом із нами стали першопрохідцями ринку Bitcoin в Україні, найближчим часом послуга Bitcoin-еквайрингу буде доступна для всього українського та європейського бізнесу, – говорить заступник Голови Правління ПриватБанку Олександр Вітязь. – З 20 грудня послуга автоматично активується для всіх торговців ПриватБанку. Інтернет-магазинам для приймання Bitcoin не потрібно робити додаткових дій або відкривати Bitcoin-гаманець, оплата зараховується на розрахунковий рахунок продавця в гривнях, таким чином оплата біткоїнами для торговця не відрізняється від інших методів платежу».

Як зазначили в банку, Bitcoin-еквайринг – це перша послуга в ряді запланованих продуктів банку на основі криптовалюти та технології блокчейн. Раніше Національний банк України підтримав зусилля банків, спрямовані на інтеграцію сучасних інструментів розрахунків у фінансову систему країни. Підключитися до послуги інтернет-еквайрингу ПриватБанку можна тут.