Підробити український пластиковий паспорт-картку буде майже неможливо - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час відвідин ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", де президент ознайомився з процесом виробництва бланків паспорта громадянина України нового зразка у формі пластикової картки.

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Президент висловив переконання, що використання системи електронних карток матиме внесок і до забезпечення національної безпеки.

"Зараз Служба безпеки України розгорнула активну діяльність проти диверсійно-розвідувальних груп, які намагалися робити свою "чорну" справу по низці міст України, включаючи Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, маючи в кишенях від 5 до 12 фальшивих паспортів, які було дуже легко виготовити, дуже легко підробити, дуже важко відрізнити, де воно підроблене, чи ні", - сказав Порошенко.

Проте коли використовуватиметься ідентифікаційна картка громадянина України, яка "так і називається, відповідно до закону, - паспорт громадянина України, - підробити її буде майже неможливо".

"Принаймні, керівництво Державної міграційної служба, керівництво "Поліграфкомбінату "Україна" мені зараз продемонстрували величезну кількість рівнів захисту. Всі підтверджені і захищені відповідними сертифікатами, які гарантують збереження інформації, яка міститься на електронній картці, і які роблять майже неможливим спроби підробити цю ідентифікаційну картку", - сказав голова держави.