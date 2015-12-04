Росіянам дозволили мати два закордонні паспорти

За ухвалення документа проголосували 440 депутатів, проти – один.

Другий закордонний паспорт може знадобитися для безперешкодного відвідування країн, які конфліктують і мають напружені дипломатичні стосунки. Наприклад, після поїздки в Ізраїль у в'їзді в Іран буде відмовлено, передає Slon.

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Автором законопроекту став депутат Ривзан Кубанов. Як пояснював раніше парламентарій, чинне законодавство дозволяє мати два закордонні паспорти тільки тим, хто за родом діяльності повинен не рідше одного разу на місяць виїжджати за кордон.

Уряд РФ схвалив проект закону у вересні. У кабміні при цьому вказали, що другий закордонний паспорт повинен бути паспорт нового зразка. Це необхідно для отримання достовірної інформації про вже наявні документи: загальна база паспортів нового покоління у ФМС є, а бази з паспортами старого зразка немає.