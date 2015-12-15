Президенту подана петиція про заборону в Україні "зарплатного рабства", яка набрала 25 000 голосів за тиждень до закінчення голосування

Електронна петиція української Асоціації захисту фінансових прав з вимогою ліквідувати в Україні зарплатне рабство і забезпечити дотримання фінансових прав всіх українських громадян достроково - за тиждень до закінчення голосування набрала необхідні 25 000 голосів і направлена на розгляд Президента Петра Порошенка.

Як повідомили в Асоціації, тепер цей документ, який вимагає скасування низки незаконних рішень уряду так і законодавчого закріплення свободи вибору банку одержувачами заробітної плати і пенсії, має бути розглянуте президентом, а відповідні законопроекти внесені на обговорення парламенту.

Крім вимог скасування обов'язкового обслуговування держбанками співробітників бюджетних і держпідприємств, петиція вимагає також скасувати обов'язкове отримання у держбанках пенсій військовослужбовцями, пенсій і допомоги переселенцям із зони АТО тощо.

"Активне голосування людей за цю петицію, при тому, що її розгляд припав на період тимчасового призупинення роботи сайту петиції та посилення порядку ідентифікації відвідувачів сайту, наочно показує, наскільки ця "несуттєва" з точки зору влади проблема насправді хвилює більшість українських громадян, - каже керівник Асоціації захисту фінансових прав" Світлана Мальована. - Кожна людина повинна мати право самостійно обирати банк для отримання зарплати або пенсії, а не бути заручником Кабміну або директора підприємства. І ми дуже сподіваємося, що президент і законодавці почують думку своїх виборців".

Підписання петиції підтримали і українські банкіри, які впевнені, що примусове оформлення зарплатних карток у держбанках порушує принципи чесної конкуренції і робить людей безправними перед владою. "Боротися за клієнтів треба, а не стадом заганяти їх в банк без їхнього бажання, - зазначає перший заступник голови правління Приватбанку Олег Гороховський. - Нехай клієнт обирає банк, і не треба розповідати клієнтам, що він повинен обслуговуватися в Приватбанку, Ощадбанку тощо. Це повинен бути вибір тільки клієнта!"

Як зазначили в Асоціації захисту фінансових прав, такого поняття як "Зарплатні проекти" вже давно немає в жодній розвиненій країні світу, не кажучи вже про "зарплатне рабство".

Поняття "зарплатний проект" є своєрідним атавістичним феноменом, з яким знайомі виключно громадяни держав, що утворилися внаслідок розпаду СРСР в 1991 році. У країнах Західної і Центральної Європи процес виплати заробітної плати державним службовцям, інших виплат соціального характеру (пенсії, допомоги, компенсації, стипендії) організований принципово інакше – просто і ефективно.

Раніше Київський апеляційний административний суд відхилив апеляцію уряду і Мінфіну на рішення Окружного адмінсуду і остаточно наказав скасувати протокольні рішення про переведення зарплатних проектів бюджетних організацій і держпідприємств в держбанки і забезпечити вільний вибір банків для отримання зарплати бюджетникам.