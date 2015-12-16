"У науки - зв'язані руки": біля АП мітингують співробітники НАН України (відео)

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Вони вимагають провести реформу науки і не скорочувати витрати на науку в державному бюджеті на 2016 рік. Акцію проводять символічно. Перед цим активісти влаштували перформанс "Дівчина зі зв'язаними руками". Таким чином вони демонстрували, що якщо в науці не буде достатньо фінансування в наступному році, то вчені не зможуть проводити дослідження і не зможуть виводити Україну на міжнародну арену", - йдеться в повідомленні.

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Один з активістів сказав, що молоді вчені дуже розраховую на підтримку президента і сподіваються, що він незабаром підпише закон про наукову і науково-технічну діяльність (26 листопада Рада прийняла нову редакцію закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - УНІАН).

До мітингувальників вийшов представник АП Микола Беризко.

"Все складається так, що він вас послухається і підпише. Думаю, що так воно і буде. Спасибі вам за активність, за реформаторську позицію. Реєструйте (звернення - УНІАН) і будемо передавати. Зареєструємо це звернення молоді і буде розглядатися. Я думаю, президент його врахує", - сказав він.

За його словами відповідь на дане звернення буде найближчим часом.

"Тут немає проблем, ми швидко розглядаємо це", - сказав Беризко.

Раніше в Національній академії наук України заявили, що проект держбюджету на 2016 рік ставить під загрозу існування науки в Україні. У заяві НАН говорилося, що запропонована у проекті бюджету реорганізація наукової сфери суперечить новій та чинній редакції закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", що передбачає механічне об'єднання всіх національних академій наук, позбавлення НАН України статусу головного розпорядника бюджетних коштів та катастрофічне скорочення обсягів фінансування. З цього приводу Академія звернулася до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України.