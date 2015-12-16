Пукач відмовився від вимоги про нове розслідування і заявив, що згоден на пом'якшення вироку

Екс-генерал МВС України Олексій Пукач, якого засуджено до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе заявляє, що готовий погодитися на пом'якшення вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відповідне запитання суду.

“Я погоджуюсь (на пом'якшення вироку)”, - сказав Пукач.

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Водночас, він зазначив, що відмовляється від попередньої вимоги скасувати вирок і відправити справу на нове розслідування.

При цьому Пукач попросив суд дати об'єктивну оцінку його діям. Він в чергове зазначив, що не хотів вбивати Гонгадзе, а лише хотів залякати його відповідно до наказу, який отримав від колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

“Від моїх рук і ніг ніхто, в тому числі і Гонгадзе, не помирав, - сказав Пукач, зауваживши, що в матеріалах справи немає знаряддя вбивства як речового доказу.

“Його не було і немає”, - зазначив він.

У свою чергу сторона захисту Пукача, звертаючись до суду попросила розглянути можливість закриття справи у зв'язку із закінченням 15-річного терміну притягнення до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

Своєю чергою захист Пукача досі вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.