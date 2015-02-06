Пукач заявив, що всю правду про справу Гонгадзе знали лише його мати, Федур і Подольський

Перебуваючи в залі засідань Апеляційного суду Києва Пукач і його захист просить суд розглядати справу у закритому режимі, на його думку, відкритість процесу нічого не змінить, передає Обозреватель.

"Всю правду знали тільки мати Гонгадзе Леся Гонгадзе, мати Георгія Гонгадзе, яка померла в 2013 році, адвокат Федур (Андрій Федур представляв інтереси матері загиблого журналіста. - Ред.) і Подольський (Олексій Подольський, журналіст, який також був жертвою Пукача, - ред.). Правда нікому в цьому процесі не потрібна", - підкреслив Пукач.

"Якщо б ви тільки знали, яке беззаконня творилося тут", - додав засуджений.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Києва призначив на 6 лютого на 10.00 розгляд апеляційної скарги на вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу, який засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Суд прийняв рішення у відкритому режимі проводити засідання у справі Пукача адвокат заявив про відвід суддів.

На питання журналістів про те, яким має бути засідання, Пукач заявив: "Об'єктивним, правдивим і щирим".

"А те, що було, я визнаю. В годину, в одну хвилину, в одну секунду я не міг і на Печерську, і на Теремках і на Шевченка, і на бульварі Лесі Українки. Все в чому я винен, я розповім суду", - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи визнає він себе винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, Пукач сказав: "Я все розповім судді, щоб не давати козирів продажним журналістам".

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Раніше Апеляційний суд, який в закритому режимі розглядає справу Пукача, дав місяць на отримання доступу до державної таємниці учасникам процесу.

Екс-генерал повністю визнав свою провину, проте підкреслив, що до злочину причетні колишній президент Леонід Кучма і глава його адміністрації Володимир Литвин. Керівництво МВС, СБУ і Генпрокуратури вже виступило за проведення відкритого судового засідання.