Сьогодні суд почне розглядати справу про збитий бойовиками Іл-76 під Луганськом

Павлоградський районний суд Дніпропетровської області сьогодні проведе підготовче засідання у кримінальному провадженні за звинуваченням у службовій недбалості генерал-майора Віктора Назарова в рамках розслідування катастрофи з літаком Іл-76.

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