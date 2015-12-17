Сьогодні суд почне розглядати справу про збитий бойовиками Іл-76 під Луганськом
08:53, 17 грудня 2015Суспільство
295 0
Павлоградський районний суд Дніпропетровської області сьогодні проведе підготовче засідання у кримінальному провадженні за звинуваченням у службовій недбалості генерал-майора Віктора Назарова в рамках розслідування катастрофи з літаком Іл-76.
REUTERS
Сьогодні очікується, що приїдуть рідні загиблих солдатів, передає "112 Україна".
Крім того, ініціативні добровольчі організації в Дніпропетровську планують провести мітинг під стінами суду.
Зазначається, що судове засідання призначено на 11:00.
Читайте такожРодичі загиблих у катастрофі Іл-76 військових розстелили 49 червоних ковдр у центрі Києва (фото, відео)
Нагадаємо, у катастрофі Іл-76 звинуватили екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ, екс-заступника керівника АТО, генерала Віктора Назарова, якому було оголошено про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей.
У Павлограді розпочинається суд у справі загибелі десантників на борту ІЛ-76
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter