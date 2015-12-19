Порошенко привітав українців із Днем Святого Миколая

Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Порошенко у привітанні побажав миру та благополуччя кожній родині.

"Вітаю усіх - дорослих і малих українців з Днем Святого Миколая! Миру й добробуту кожній українській родині", - йдеться в повідомленні.