Порошенко привітав українців із Днем Святого Миколая
06:00, 19 грудня 2015Суспільство
308 0
Президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем Святого Миколая.
Фото УНІАН
Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.
Порошенко у привітанні побажав миру та благополуччя кожній родині.
"Вітаю усіх - дорослих і малих українців з Днем Святого Миколая! Миру й добробуту кожній українській родині", - йдеться в повідомленні.
Вітаю усіх - дорослих і малих українців з Днем Святого Миколая!Миру й добробуту кожній українській родині.Автор ілюстрації: Кость ЛавроPosted by Петро Порошенко on Friday, December 18, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter