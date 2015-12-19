Порошенко привітав українців із Днем Святого Миколая

06:00, 19 грудня 2015
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем Святого Миколая.

Фото УНИАН

Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Порошенко у привітанні побажав миру та благополуччя кожній родині.

"Вітаю усіх - дорослих і малих українців з Днем Святого Миколая! Миру й добробуту кожній українській родині", - йдеться в повідомленні.

Вітаю усіх - дорослих і малих українців з Днем Святого Миколая!Миру й добробуту кожній українській родині.Автор ілюстрації: Кость Лавро

Posted by Петро Порошенко on Friday, December 18, 2015

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