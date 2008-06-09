У Кабміні чекають істотного зниження інфляції

Уряд чекає в червні на суттєве зниження інфляції та вважає, що за підсумками року її розмір не перевищить торішній показник 16,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН.

Він наголосив, що уряд чекає на суттєве зниження інфляції впродовж всього літа. «Внаслідок здійснення цілеспрямованих антиінфляційних заходів урядом спільно з Національним банком чекаємо суттєвого зниження індексу споживчих цін у червні, липні та серпні. І думаю, що до кінця року матимемо показник менше, ніж 2007 року», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Водночас міністр заявив, що не є прихильником прогнозування інфляції, оскільки часто не тільки в Україні, а й в інших пострадянських країнах ці прогнози використовують для політичних спекуляцій, що призводить до збільшення інфляційних очікувань і негативно відображається на показниках інфляції.

Б.ДАНИЛИШИН наголосив, що темпи зниження інфляції в травні є результатом вживання антиінфляційних заходів урядом і Національним банком.

Водночас Б.ДАНИЛИШИН сказав, що уряд не задоволений діями Антимонопольного комітету в контексті боротьби з інфляцією.

«Ми отримали не той ефект (від Антимонопольного комітету – УНІАН), на який розраховували», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), в травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%.

У квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2%, у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року – 24,4%.