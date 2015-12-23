Мін’юст готовий надати допомогу усім регіонам у створенні центрів надання адмінпослуг європейського рівня

Про це вчора під час презентації початку будівництва нового сервісного центру адміністративних послуг у київській області повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«На початку наступного року Київська область відкриє новий центр адміністративних послуг. Для цього є всі передумови ‑ воля і велике бажання у керівництва ОДА. Після відкриття центру ми побачимо зовсім новий підхід у роботі місцевих органів влади з жителями регіону. Ми готові допомагати місцевій владі у відкритті таких центрів, щоб обличчя українських сервісів було європейським. Кожна людина, яка звернулася за послугою, має поверталася додому з хорошим настроєм і відчуттям того, що органи влади надають їй комфортний сервіс та працюють на неї, що вона платить податки не просто так», - зазначив очільник Мін’юсту.

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За його словами, з 1 січня наступного року місцеві органи влади мають перебрати на себе функції, які раніше монопольно надавали органи юстиції, і Київська область є однією з передових у цій роботі.

«Те, що було мрією наприкінці минулого року, нині вже є реальністю, адже Рада прийняла розроблений Мін’юстом пакет законів, який забезпечує передачу повноважень із реєстрації бізнесу і нерухомості, які раніше були монопольно у Міністерства юстиції і асоціювалися з чергами, бюрократією і корупцією, місцевим органам влади», - наголосив Міністр юстиції.

Він також повідомив, що з цього понеділка до процесу реєстрації долучилися 7000 приватних нотаріусів по всій Україні.

«Це велика сила людей, які готові чесно працювати і надавати якісний сервіс. Приватні нотаріуси за 1 день роботи підключилися до реєстрів і зробили понад 750 реєстраційних дій. Я переконаний, що конкурентне середовище, коли українець може звернутися до того сервісного центру чи тієї особи, яка надасть більш якісний і комфортний сервіс – це дуже правильний підхід, який забезпечує конкуренцію і комфорт для простих громадян», - зауважив Павло Петренко.

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На його переконання, українці мають займатися своїми справами: кохатися, відкривати бізнес, створювати сім’ї, а документами повинна опікуватися держава, забезпечуючи громадян швидкими і якісними сервісами без черг та хабарів.