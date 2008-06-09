На Духів день пройде хресний хід у Криму

У Духів день, який цього року випадає на 16 червня, в Криму пройде хресний хід, присвячений 1020-річчю Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії, хресний хід пройде від Ангарського перевалу на одну з вершин Чатир-Дагу - Еклізі-Бурун (з грецької «Церковний мис»).

«З давніх часів і до переселення греків з Криму там стояв православний грецький храм на честь Пресвятої Богородиці «Всепречиста», - наголошується в повідомленні. На вершині гори буде здійснений подячний водосвятний молебень.

Для участі в хресному ході запрошуються священнослужителі канонічної Православної Церкви, прихожани храмів Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, військовослужбовці, козацтво, православна молодь Криму і всі охочі.

Хресний хід проводиться з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря.

* * * Духів день, або День Святого духу - християнське свято, відзначається у понеділок, наступний після Трійці. Цього року Трійця наголошується 15 червня.