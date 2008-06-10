Злочинна група утримувала підпільну мережу казино

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції ліквідували організовану злочинну групу, яка утримувала підпільну мережу казино.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в м.Києві, створив нелегальний бізнес директор одного з приватних підприємств, який без належним чином оформлених документів розмістив в обласному центрі 24 гральних заклади, де діяло 500 гральних автоматів.

За попередньою інформацією, щомісячна сума коштів, яка приховувалась від оподаткування та в подальшому передавалась власникам підприємства, становила 1-1,2 млн. грн. на місяць.

Окрім організатора злочинного бізнесу до групи входили бухгалтер, який здійснював ведення „подвійного” бухгалтерського обліку, та 5 кур’єрів-адміністраторів ігрових залів.

У результаті проведення спецоперації податківцям вдалося затримати шахраїв „на гарячому” – під час інкасації власниками гральних залів. Одночасно було проведено понад 20 обшуків, у яких задіяли більш як 60 оперативників. У результаті цього співробітники податкової міліції вилучили понад 360 тис. грн. готівкою, документи „тіньової” бухгалтерії та програмне забезпечення 520 гральних пристроїв, загальною вартістю понад 4 млн. грн.

Як показала експертиза, лише по одному гральному залу, розташованому у центрі Дніпропетровська, сума прихованої протягом 2007 року виручки становила понад 1 млн. грн., а загальна сума „тіньового” доходу ділків протягом минулого року становила близько 13 млн. грн.

Стосовно організаторів незаконного бізнесу порушено кримінальну справу згідно з ч.1 ст. 202 (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю) Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.