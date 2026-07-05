Росія втратила можливість здійснювати морську блокаду України, - Плетенчук

Він зазначає, що серйозним викликом залишається діяльність російської авіації та БпЛА.

Росія намагалася здійснити морську блокаду України, але зараз країна-агресор позбавлена домінування не лише у західній, а й у центральній та частині південної акваторії Чорного моря. Про це в коментарі Укрінформу сказав речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Якщо кілька років тому російські кораблі виходили в море, перекривали ділянки, погрожували цивільним суднам і навіть намагалися їх затримувати, то станом на зараз про це взагалі не йдеться", - зазначив він.

За його словами, російський флот уже не має тих можливостей, які мав на початку повномасштабного вторгнення.

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Плетенчук зазначив, що кілька років тому РФ намагалася реалізувати морську блокаду України.

"Станом на зараз таких можливостей російський флот вже не має", - наголосив він.

Водночас він зауважив, що серйозним викликом для України залишається діяльність російської авіаційної компоненти над акваторією Чорного моря та застосування нових типів безпілотних систем.

Відомо, що сьогодні, 5 липня, День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Це професійне свято відзначається щорічно у першу неділю липня.

Ситуація у Чорному морі - що відомо

Раніше видання Naval News зазначало, що Росія втрачає контроль у Чорному морі, тому проблеми набагато серйозніші, ніж здається. За словами журналістів, Україна, не маючи повноцінного флоту, змогла нав’язати нові правила гри та позбавити супротивника свободи дій.

Тому, як пише видання, навіть якщо Росія спробує відновити флот, їй доведеться враховувати нову реальність: вразливість великих кораблів, ефективність дронів, обмеженість базування.

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