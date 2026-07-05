Проте дата проведення і чисельність військових, які братимуть участь у навчаннях, не розголошуються.

Цього місяця Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання у Жовтому морі, а потім - спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Про це йдеться у заяві Міноборони Китаю, передає Bloomberg. Китайське міністерство повідомило, що навчання під назвою "Спільне море-2026" пройдуть в акваторії та повітряному просторі неподалік міста Циндао.

Після завершення цих навчань, військові обох країн проведуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

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Видання нагадало, що "Спільне море-2016" є частиною співробітництва між збройними силами Китаю та РФ.

Міноборони Китаю зазначило, що військові навчання спрямовані на "реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності".

При цьому міністерство не назвало точних термінів проведення навчань та кількості залучених військових і техніки.

Співпраця Китаю і РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, наприкінці 2025 року Китай таємно тренував 200 російських військових для війни проти України. Частина з них після навчань повернулася до участі у війні проти України.

Тренування стосувалися використання безпілотників, радіоелектронної боротьби, авіації і дій броньованої піхоти. Навчання були засекречені.

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