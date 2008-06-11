Вінський: моя справа запустити на ринок 3-4 авіакомпанії

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ має намір сприяти приходу на український ринок кількох "low-cost" (бюджетних) авіаперевізників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

"Моє завдання - щоб до України зайшло не менше 10-12 нових літаків ("low-cost" компанії працюють з новими літаками великої місткості для здешевлення вартості перельоту – УНІАН). Вони самі собі виберуть маршрути для перевезення людей. Єдине, я сприятиму тому, щоб на українському ринку авіаперевезень працювали 3-4 серйозні авіаційні компанії, які була б конкурентами. І лише конкурентне середовище – а моє завдання його створити – дасть змогу серйозно знизити ціни на цьому ринку", - сказав він.

За словами заступника міністра Ігоря УРБАНСЬКОГО, активно ведуться переговори з німецьким бюджетним перевізником, компанією Germanwings. 18 червня він планує провести в Німеччині переговори з цією компанією. «18 червня переговори будуть з Germanwings, це попередньо, і там буде ще кілька (компаній – УНІАН)», - зазначив І.УРБАНСЬКИЙ.

Й.ВІНСЬКІЙ додав, що цим питанням займається Міністерство транспорту Німеччини. «Займається держсекретар Міністерства транспорту Німеччини особисто на прохання міністра, і вони обіцяють, що до осені цю проблему вирішать», - сказав він.

За словами І.УРБАНСЬКОГО, на початковому етапі домовленостей Мінтранс знаходиться з однією з арабських компаній.

Як повідомляв УНІАН, із середини липня ц.р. першою в Україні планує здійснювати польоти "low-cost" компанія "Wizz Air Україна". Квитки вже продаються, першими стануть направлення з аеропорту «Бориспіль» до Сімферополя, Одеси і Львова, а також – рейси між Львовом і Сімферополем.

Компанія використовуватиме літаки "Airbus A320" на 180 місць. До 2012 року ця авіакомпанія припускає збільшити кількість літаків 14-ти.