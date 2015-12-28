СБУ затримала контрабандні продукти, які намагалися ввезти на тимчасово окуповані території

Про це повідомляє прес-центр АТО.

За даними прес-центру, поблизу селища Нижнє Попаснянського району Луганської області правоохоронці зупинили мікроавтобус з трьома тоннами м’ясних виробів. Водій намагався ввезти на тимчасово окуповані терористами території продукцію на 150 тисяч гривень.

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У районі села Солодке, що на Донеччині, співробітники спецслужби затримали ще один мікроавтобус, який збирався доставити на тимчасов окуповані території понад дві тонни ковбас та сирів загальною вартістю майже сто тридцять тисяч гривень.

Триває перевірка походження товарів та встановлюються організатори відправлення вантажів.