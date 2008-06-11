Українська книжка отримала гран-прі на конкурсі у Москві

Книга Миколи Гоголя «Петербурзькі повісті» видавництва «Грані-Т» отримала Гран-прі V ювілейного Міжнародного конкурсу країн-учасниць СНД «Мистецтво книги», що відбувся у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомтелерадіо, ще дві з десяти представлених Україною на цей конкурс книг - «Дерев’яні церкви України» цього ж видавництва «Грані-Т» та «Нариси з історії костюма» видавництва «Мистецтво» - посіли почесні II та III місця в номінаціях «Моя країна» та «Арт-книга».

У V ювілейному Міжнародному конкурсі «Мистецтво книги», що відбувся у Москві, взяли участь 10 країн колишнього СРСР. “На конкурс було представлено близько 200 книжкових видань, кожне з яких було гідне уваги, але справжнім тріумфатором цього року стала українська книга. Надзвичайне за витонченістю виконання видання «Петербурзьких повістей» М. В. Гоголя українського видавництва «Грані-Т» з легкістю підкорило серця членів міжнародного журі конкурсу”, - зазначає прес-служба.

Як зауважила директор Департаменту видавничої справи та преси Держкомтелерадіо Валентина БАБИЛЮЛЬКО, член міжнародного журі конкурсу від України, «у рік, коли наша держава запрошена бути Почесним гостем ХХI Московської книжкової виставки, перемога України у цьому конкурсі є справжнім визнанням рівня та потенціалу вітчизняного книговидання».