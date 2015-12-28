Співробітники СБУ не допускають до приміщення суду лікарів швидкої медичної допомоги - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у перерві судового засідання.

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Адвокат розповіла, що у бригади швидкої медичної допомоги, яка супроводжує Корбана, після того, як минула доба, закінчується робочий час.

У зв'язку з цим ці лікарі викликали іншу бригаду швидкої допомоги.

"Проте Служба безпеки України, представники не допустили іншу бригаду, наполягаючи на тому, що це мають бути виключно приведені Службою безпеки лікарі", - сказала Томчук.'

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Адвокат повідомила, що сторона захисту відмовляється від будь-яких інших лікарів. Вона пояснила, що ті лікарі, яких приводять представники СБУ не мають з собою жодного посвідчення, не мають із собою бейджиків, і не можуть довести, що взагалі є лікарями.