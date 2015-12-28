Суд відмовив стороні захисту Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження

Як передає кореспондент УНІАН, під час зачитування ухвали суддя заявила, що невідкладне судово-медичне обстеження можна забезпечити для тієї особи, яка знаходиться під вартою.

Суддя підкреслила, що Корбан не тримається наразі під вартою.

Вона також зазначила, що таке клопотання про обстеження можна задовільнити, якщо здійснювалося насильство по відношенню до особи, для якої сторона захисту прохає забезпечити обстеження.

Бірса сказала, що адвокат Олексій Шевчук не вказав, що до Корбана застосовувалось насильство під час доставки до суду.

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Своєю чергою адвокати знову просять задовольнити клопотання про забезпечення невідкладного судово-медичного обстеження.

Як повідомляв УНІАН, захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана вимагає від суду забезпечити невідкладне судово-медичне обстеження їх підзахисного.