В УЦОЯО розпочато роботи з модернізації інформаційної системи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції щодо підсумків та перспектив зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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“Станом на сьогоднішній день в Центрі відбулася часткова зміна колективу. Зокрема, ІТ-команди, яка обслуговує, експлуатує відповідні інформаційні системи”, - сказав Карандій.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні розпочати роботи із модернізації інформаційної системи.

“В тому числі і створення комплексної системи захисту інформації. Маю сказати, що саме відсутність подібної системи захисту інформації у попередні роки є однією з причин того, що трапилося”, - сказав директор.

Карандій також уточнив, що модернізація стосуватиметься усіх функціональних модулів і їхньої інформаційно-телекомунікаційної системи.

“В першу чергу це пов'язано із коректністю функціонування, а також із системою захисту відповідної системи”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня у Генпрокуратурі заявили, що посадових осіб начальницького складу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти та Реєстру осіб, які пройшли ЗНО, для зміни інформації на користь третіх осіб.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що службові особи УЦОЯО систематично вносили зміни та знищували інформацію, яка опрацьовується в базах даних УЦОЯО та зберігається на серверному обладнанні. Як наслідок, у ручному режимі надавались незаконні переваги у доступі до вищої освіти.

Аналізом вилучених у ході обшуків доказів встановлено зміни даних в системі стосовно понад 100 осіб, заявляли в ГПУ.

Кабмін 21 вересня звільнив Ігоря Лікарчука з посади директора УЦОЯО. Новим директором Центру було призначено Карандія.

Також у жовтні міністр освіти і науки Сергій Квіт заявив, що уряд виділив 10 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази УЦОЯО.