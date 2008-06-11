Турчинов сподівається, що макропоказники не доведеться змінювати

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що затверджені урядом прогнозні макропоказники не доведеться змінювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Він також сказав, що сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів виникали питання щодо рівня інфляції, наголосивши: «Сподіваюся, ми не коригуватимемо макропоказники».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Кабінет Міністрів затвердив уточнені прогнозні показники економічного та соціального розвитку України на 2008 рік. За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, прогноз інфляції затверджено на рівні 15,3%.

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що затверджені Кабміном прогнозні макропоказники на 2008 рік потребують певного коригування. «У нас є певна дискусія. Ми її продовжимо за рамками засідання уряду. Уряд погодився з тим, що в наступний вівторок він повернеться ще раз до питання макропоказників», - сказав О.ШЛАПАК. Він також зазначив, що прогнозні макропоказники затверджено у варіанті, запропонованому Міністерством економіки.

Держбюджет-2008 було розраховано з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), в травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку поточного року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%. Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.