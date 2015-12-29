Прокуратура завершила розслідування за держзраду проти командира однієї з військових частин Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, 28 грудня військовою прокуратурою гарнізону обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до Вінницького міського суду Вінницької області.

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Як нагадали у прес-службі, військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України було повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів М. Гавришу, який у березні – квітні 2014 року, зрадивши військовій присязі та з метою сприяння іноземній окупації території АР Крим, вчинив непокору, не виконав накази щодо передислокації військової частини на материкову частину України, а також вчинив дезертирство та в подальшому вступив на військову службу у Збройні Сили країни-агресора та, перебуваючи на посаді начальника комендатури Чорноморського флоту Збройних Сил Російської Федерації, сприяє цій державі у підривній діяльності проти України.