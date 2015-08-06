Прокуратура підозрює у держзраді екс-командира військової частини ЗСУ в Криму

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України в установленому законом порядку повідомлено про підозру колишньому командиру однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, яка дислокувалася в АР Крим і здійснювала прийняття та обслуговування літальних апаратів тактичної авіації, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 408 (дезертирство) та ч. 2 ст. 402 (непокора) КК України», - йдеться у повідомленні.

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Вказаний командир військової частини підозрюється в тому, що в березні 2014 року вчинив державну зраду, а саме: сприяв переходу особового складу військової частини до лав збройних сил Російської Федерації, а в подальшому не виконав накази про передислокацію особового складу ввіреної частини, військової техніки та майна на материкову частину України.

«Більше того, він, зрадивши українському народові та військовій присязі, наразі проходить службу на посаді начальника комендатури у збройних силах Російської Федерації», - наголосили в ГПУ.

Наразі військовослужбовця оголошено у розшук, додали у прокуратурі.