В Україні за тиждень від грипу померли троє людей – МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я. Загалом за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 158 тис. 268 осіб, з них 68,8% - діти віком до 17 років.

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При цьому в повідомленні зазначається, що «за період 21-27 грудня показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги та знаходяться в межах від -3,5 % у Вінницькій до -76,7% в Івано-Франківській областях».

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України в порівнянні з попереднім тижнем зменшився на 5,2% та становить 37,0 на 10 тисяч населення.

Найвища захворюваність на грип та ГРВІ зареєстрована у Вінницькій області – 73,5, найменша у Харківській– 15,6 на 10 тис. населення.

В порівнянні з попереднім тижнем питома вага серед госпіталізованих збільшилась на 5,2%, кількість госпіталізованих – 6 тис. 251 особа (3,9% від загальної кількості захворілих), із них 75,3% - діти до 17 років.