Показники захворюваності на грип в Україні не перевищують епідемічний поріг – МОЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«Станом на сьогодні, активність грипу продовжує знаходитись на низькому рівні, що притаманно для цієї пори року, показники захворюваності не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України», - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що згідно з рекомендаціями ВООЗ належний рівень охоплення щепленнями проти грипу повинен бути не меншим, ніж 75 % серед груп медичного та професійного ризику.

«Це медичні працівники, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, трудові колективи підприємств, установ, організацій, особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин, особи віком за 60 років», - зазначили у відомстві.

За даними головного позаштатного інфекціоніста МОЗ Ольги Голубовської, станом на 1 листопада 2015 року в Україні зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів 7 медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики грипу, штамовий склад яких повинен щорічно переглядатися у відповідності з рекомендаціями ВООЗ на поточний епідемічний сезон.