Прес-офіцер АТО назвав причину проведення "чисток" в рядах бойовиків

Про це заявив прес-офіцер АТО Антон Миронович, повідомляє 112.ua.

За його словами, "чистки" проводять співробітники ФСБ РФ та інших силових органів.

"Деякі "командири", чи правильніше - ватажки незаконних збройних формувань, вони намагаються влаштувати якийсь власний бізнес. А ви знаєте, що є випадки контрабанди. На своїй стороні вони намагаються налагодити канали, заробляти гроші", - сказав Миронович.

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Крім того, за його словами, в тих підрозділах бандформувань, які забезпечуються РФ, багато випадків зникнення або присвоєння матеріальних ресурсів. Зокрема, пального, інших матеріальних засобів, на яких бойовики намагаються заробити гроші. "Тому влада РФ намагається будь-якими способами навести порядок в їх рядах", - зазначив Миронович.

Він підкреслив, що тенденція "чисток" помітно посилилася наприкінці минулого року.

Раніше прес-центр АТО повідомив, що кадрові "чистки" у лавах проросійських бандформувань набирають обертів. Зокрема, в "ДНР" проходять заходи «зачистки» певних підрозділів.

За інформацією штабу АТО, 31 грудня 2015 року була здійснена спроба ліквідації відстороненого ватажка НЗФ "Чебурашка" - "Веселого". На шляху проходження його автомобіля спрацював вибуховий пристрій. Загинув водій і один з супроводжуючих. Сам він залишився живий.

"Слід зазначити, що тут простежується саме такий почерк замаху, як і в справах вбивств Мозкового (ватажка бригади "Привид") і Дрьомова (ватажка 6 ОМСП), не виключено, і інших командирів. Це може свідчити про дії одних і тих же підрозділів", - зазначають у штабі АТО.