У Сімферополі вже кілька днів майже відсутній міський транспорт

15:10, 04 січня 2016
Суспільство
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У Сімферополі з початку року проблематично пересуватись містом за допомогою громадського транспорту – його майже немає.

Симферополь / fresh.org.ua

Проблеми почались із вечора 31 грудня, напередодні Нового року, коли тролейбуси зупинились через блекаут, повідомляє Крим.Реалії.

На засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов «доручив кардинально вирішити питання з роботою громадського транспорту».

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«Міністерству транспорту необхідно провести роботу з перевізниками, які відмовилися вийти на маршрути з тих чи інших причин. На тих маршрутах, де сьогодні немає транспорту, поставте місцеві компанії. Надалі ставте ці фірми в пріоритет при конкурсі на отримання маршруту. З тими перевізниками, хто не вийшов на роботу, розірвати наявні договори!» – заявив він, повідомляє прес-служба російського "уряду" Криму.

30 грудня до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз ЛЕП, якою до Криму передавали до 250 мегават, відновили, проте електрику на півострів не подають, оскільки закінчилась дія контракту.

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