Синоптики попереджають киян про сильні тумани і ожеледицю на дорогах
15:50, 28 листопада 2015Суспільство
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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими на автошляхах столиці.
Погіршення погодних умов / pexels.com
Так, за даними Українського Гідрометцентру, ввечері 28 листопада у столиці до кінця доби утримається туман, видимість 200-500 м.
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Також у неділю, 29 листопада, на дорогах Києва можлива ожеледиця, вночі місцями ожеледь, йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим фахівці закликають водіїв бути обережнішими на автошляхах столиці та, за можливості, користуватися громадським транспортом.
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