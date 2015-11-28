Синоптики попереджають киян про сильні тумани і ожеледицю на дорогах

Так, за даними Українського Гідрометцентру, ввечері 28 листопада у столиці до кінця доби утримається туман, видимість 200-500 м.

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Також у неділю, 29 листопада, на дорогах Києва можлива ожеледиця, вночі місцями ожеледь, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим фахівці закликають водіїв бути обережнішими на автошляхах столиці та, за можливості, користуватися громадським транспортом.