Взято під варту останнього затриманого за бійку на Драгобраті

Як повідомляє Головне управління поліції в Закарпатській області, в Ужгородському міськрайонному суді розглянуто клопотання поліції та прокуратури області про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо п'ятьох підозрюваних у хуліганських діях на Драгобраті.

«Більше 30 годин тривав розгляд клопотань щодо кожного з п'яти підозрюваних у конфлікті. Засідання почалося в понеділок, 11 січня, близько 17:00, і завершилося в середу, 13 січня, в 2 години ночі», - уточнює поліція.

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За даними правоохоронців, виходячи з матеріалів кримінальної справи, вказані особи підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.

Заслухавши клопотання сторони звинувачення та доводи сторони захисту, дослідивши наявні у матеріалах кримінального провадження докази, суд прийшов до висновку про необхідність обрання всім п'ятьом підозрюваним (у кожному випадку окремо) найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Враховуючи, що інкримінований злочин належить до тяжких насильницьких злочинних діянь, і враховуючи те, що підозрювані є мешканцями інших областей України, суд вирішив на час проведення досудового розслідування ізолювати їх від суспільства, без визначення розміру застави.

«Підозрювані в хуліганських діях із застосуванням зброї будуть утримуватися за гратами на час проведення досудового слідства строком до 60 діб (до 8 березня поточного року)», - додали в прес-службі закарпатської поліції.

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