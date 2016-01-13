СБУ затримала бойовика "ДНР" зі Слов'янська, що мав вкрадену в міліції зброю (відео)
На Донеччині Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації «ДНР».
Як повідомляє прес-центр СБУ, уродженець Слов'янського району приєднався до терористів у травні 2014 року. На чолі групи озброєних бойовиків він чергував на блокпостах та контролював «громадський порядок» на тимчасово окупованих територіях.
Під час обшуку у терориста вилучено автомат Калашникова та два пістолета Макарова, набої різного калібру, саморобний вибуховий пристрій.
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За попередніми даними стрілецька зброя, вилучена у бойовика, була викрадена у 2014 році зі Слов'янського райвідділу міліції.
Тривають невідкладні слідчі дії.
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