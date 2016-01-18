Яценюк закликав контролювати ефективність електронної системи держзакупівель ProZorro

Про це Яценюк заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У пілотному режимі ProZorro почала працювати ще в лютому 2015 року, і завдяки їй вже вдалося зекономити понад 500 млн грн, і це при тому, що на сьогодні через цю систему проводиться тільки 2% державних тендерів.

Зокрема, Міністерство інфраструктури та підприємства, які знаходяться у його підпорядкуванні, провели тендери у системі ProZorro на понад 1,3 млрд грн. Сума економії перевищила 75 млн грн.

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«Міністерство оборони повністю перейшло на електронні закупівлі. Результат - майже 1000 тендерів і 200 млн грн економії», - додав прем’єр.

За його словами, з 1 квітня на ProZorro в обов’язковому порядку перейдуть усі великі замовники: міністерства, відомства, найбільші державні підприємства. З серпня - почнуть переходити всі інші.

Глава уряду зазначив, що розбудова електронної системи відбувається коштом донорів, а кожну статтю витрат контролює Transparency International.

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Він закликав експертів і журналістів вивчати дані закупівель, шукати можливі порушення й інформувати про це суспільство.

«Громадський контроль – найбільш дієвий механізм боротьби з корупцією», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня ухвалила Закон "Про публічні закупівлі", що передбачає перехід усіх державних замовників і виконавців на електронну систему держзакупівель до 1 січня 2017 року.

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Закон в обов'язковому порядку застосовується до публічних закупівель, сума яких перевищує 200 тис. грн, але не більше граничної суми, що встановлюється Кабінетом міністрів.

Сьогодні Яценюк заявив, що завдяки електронній системі закупівель ProZorro цього року держава заощадить мінімум 5 млрд грн бюджетних коштів.