"УНІАН-підтримка": УНІАН закликає КМДА та Держбудінспекцію відреагувати на ситуацію з забудовою 2 га землі поблизу парку "Перемога"

Приводом для таких запитів стало звернення представника ініціативної групи місцевих жителів Віктора Зайцева в «УНІАН-підтримку».

В цьому зверненні зазначалось, що вказана земля по вул. Воскресенській, 2-а, є промисловою територією, що була у 2001 р. передана рішенням Київської міської ради в оренду на 24 роки із цільовим призначенням "обслуговування виробничої бази" ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління №3 «Київзеленбуд».

Оскільки це - промислова зона, то за законом на ділянці не можна будувати житлові будівлі, адже це суперечить умовам договору оренди та містобудівному законодавству.

Разом з тим, у 2015 р. на ділянку зайшла будівельна техніка і почалися роботи з закладання конструкцій потужного фундаменту. На самій ділянці було встановлено стенд з оголошенням про продаж квартир в "ЖК Переможець" за вказаною адресою.

За інформацією громадського активіста, орендар отримав дозвіл ДАБІ для здійснення житлового будівництва. Цей дозвіл виданий на підставі витягу з Держреєстру речових прав, де зазначена земельна ділянка вже має цільове призначення «під житлову забудову». Перереєстрація земельної ділянки була зроблена після рішення господарського суду м. Севастополь від 24.03.2014 р, (тобто вже після анексії Криму), на підставі якого у Державному реєстрі речових прав у ділянки з’явилось вже інше цільове призначення. Водночас, сама суть цього судового рішення громадськості невідома, бо його немає у реєстрі судових рішень.

Як відомо, згідно з земельним законодавством, зміна цільового призначення використання земельної ділянки взагалі є компетенцією виключно місцевого органу влади. А Київська міська рада не ухвалювала жодного рішення щодо ділянки на вул. Воскресенська, 2-а. Таким чином, розпочата забудова є незаконною, а дії орендаря можуть бути підставою для розірвання з ним договору оренди.

Водночас, для прийняття Київрадою рішення про розірвання договору з орендарем необхідні відповідні висновки профільного департаменту, зокрема, Департаменту земельних ресурсів КМДА, про нецільове використання землі землекористувачем.

Раніше Департаментом вже було зафіксовано, що на зазначеній ділянці «виявлено котлован для можливого спорудження багатоквартирного будинку», проте не було чітко зазначено, що мають місце порушення угоди оренди. За відсутності такого висновку немає і проекту відповідного рішення Київради.

Представник ініціативної групи мешканців також повідомив, що межі орендованої ділянки входять до захисної смуги водойми парку «Перемога», де будівництво становить підвищену екологічну небезпеку, і будь-які будівельні роботи мають відбуватися за наявності протоколів громадських слухань, проте такі обговорення не проводилися.

Тож УНІАН звертає увагу київської влади та Держархбудінспекції на заявлені мешканцями факти нецільового використання землі на вул. Воскресенська, 2-а, та очікує, що ними будуть вжиті дії для справедливого розв’язання проблеми.

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