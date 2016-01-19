В Івано-Франківській області шкільні канікули продовжено до 1 лютого для недопущення епідемії грипу

в Івано-Франківській облдержадміністрації, сьогодні голова ОДА Олег Гончарук провів нараду із директорами департаментів охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації, представниками головного управління Державної санітарно- епідеміологічної служби в Івано-Франківській області, головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення, під час якої обговорили ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

Керівник області доручив керівникам районів та міст продовжити у навчально-виховних закладах Прикарпаття зимові канікули до 1 лютого задля попередження можливої епідемії.

Читайте такожУ школах Сум і Черкас через грип з 19 січня вводять карантин

На нараді йшлося, що на теренах області епідеміологічний поріг захворюваності ще не перейдено, але кількість звернень хворих за медичною допомогою в області зростає.

«Ми не повинні чекати максимального поширення хвороби, потрібно діяти на випередження. Тому, пропоную вжити заходів невідкладно, щоб уберегти здоров’я наших громадян», - наголосив Гончарук.

Департамент охорони здоров’я та Державна санітарно-епідеміологічна служба у постійному режимі здійснюватимуть моніторинг ситуації і, у разі подолання епідеміологічного порогу, запровадять карантинні заходи.

Читайте такожУ школах Одеси через грип з 18 січня вводять карантин

Карантинні заходи в області здійснюються у всіх лікувальних закладах. В Івано-франківських школах зимові канікули мали закінчитися 20 січня.