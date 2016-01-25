Москва веде активну роботу з підготовки місцевих виборів на Донбасі – розвідка

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив телеканалу "112 Україна".

"На сьогодні Москва активно веде таку роботу, проводяться консультації, представники РФ постійно приїжджають на територію "ЛНР" і "ДНР" для того, щоб вирішувати ці питання. Пов'язано це з тим, що вони готуються до проведення місцевих виборів", - повідомив Скібіцький.

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Також він зазначив, що конфлікт між ватажками «ЛНР» і «ДНР» Ігорем Теслярським та Олександром Захарченком та їх кураторами з Росії справді існує.

"За нашими оцінками, так, це безпосередній конфлікт, який насамперед пов'язаний з боротьбою за сфери впливу, за фінансові ресурси і так далі", - повідомив Скібіцький.

Раніше терористи "ДНР" заявили, що мають намір провести «вибори» в квітні. До цього бойовики мали намір провести свої "вибори 28 жовтня і 1 листопада 2015 р.

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У свою чергу президент України Петро Порошенко заявляв, що таке фейкове волевиявлення ставить під загрозу Мінський процес.

6 жовтня минулого року на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську бойовики заявили про перенесення місцевих виборів на 2016 р.

Разом з тим Порошенко запевняє, що вибори в деяких районах Донецької та Луганської областей відбудуться тільки після погодження внесення змін до відповідних розділів українського законодавства. Крім того, президент заявив про необхідність посилити військову допомогу Україні в разі проведення псевдовиборів.