Президент виступає категорично проти проведення дострокових парламентських виборів

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я ставлюсь (до ідеї проведення дострокових парламентських виборів – УНІАН) так само, як і український народ. Більшість українського народу – 43% - категорично проти дострокових виборів», - заявив Порошенко.

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Він нагадав, за останні 1,5 роки в Україні тричі проходили вибори.

Як повідомляв УНІАН, ВО "Батьківщина" вимагатиме відставки усього Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. При цьому Тимошенко зауважила, що Яценюк погрожував виходом з коаліції фракції "Народного фронту" у випадку його відставки. Тоді, на її думку, без дострокових парламентських виборів неможливо буде обрати новий уряд на чолі з сильним прем'єром.