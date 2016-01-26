Квіташвілі нарешті визнав, що в Україні епідемія грипу: кількість жертв зросла до 83

В Україні від грипу померли 83 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

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Він констатував, що в Україні почалася епідемія грипу і сьогодні в МОЗ відбудеться засідання штабу. За його словами, в цілому в Україні на грип та ГРВІ захворіли 2,6 мільйона людей.

"З цієї кількості - 83 підтверджених випадки смерті. В основному через пізнє звернення хворих до лікарів. На сьогодні епідемічний поріг перевищено у 18 областях України, в 11 - на більш як на 50%, у тому числі і в Києві. Найбільша кількість хворих - у Рівненській області, найменша - в Харківській", - сказав міністр.