Мер Мурманська звинуватив біженців з України в шантажі
Мер Мурманська Олексій Веллер звинуватив біженців з України в шантажі місцевої влади і заявив, що нікому "не дозволить сісти на шию".
Про це повідомляє FlashNord.
«Їм (українським біженцям - УНІАН) неодноразово пропонувалося розміститися в інших умовах. Міська влада ніколи не піде на утиск інтересів городян, які десятиліттями чекають черги на квартири, віддаючи квартири біженцям. Ми для біженців вирішуємо питання інакше. Не вийде шантажувати ні владу міста Мурманська, ні владу Мурманської області. Ніхто нікого на вулицю не вижене, але і сісти на шию нікому не буде дозволено», - сказав Веллер.
Як повідомляв УНІАН, раніше губернатор Мурманської області Марина Ковтун підписала постанову про ліквідацію пунктів тимчасового розміщення біженців з України.
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Довідка. З квітня 2014 року в ФМС за тимчасовим притулком або статусом біженців звернулися 404 тис. українців, 265 - за дозволом на тимчасове проживання. 152 тис. українських громадян набули трудові патенти. За словами заступника глави ФМС Росії Вадима Яковенка, зараз понад 600 тис. українських мігрантів порушують режим перебування в РФ. Всього, за його даними, на території РФ знаходиться 2,6 млн громадян України, з них з південному сходу країни приїхало близько 1 млн осіб. 29 жовтня ФМС опублікувала проект постанови уряду, згідно з яким з федерального бюджету має бути додатково виділено 736 млн крб. на соціально-побутове облаштування перебувають у пунктах тимчасового розміщення біженців з України з 1 жовтня по 31 грудня 2015 року.
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