Мер Мурманська звинуватив біженців з України в шантажі

Про це повідомляє FlashNord.

«Їм (українським біженцям - УНІАН) неодноразово пропонувалося розміститися в інших умовах. Міська влада ніколи не піде на утиск інтересів городян, які десятиліттями чекають черги на квартири, віддаючи квартири біженцям. Ми для біженців вирішуємо питання інакше. Не вийде шантажувати ні владу міста Мурманська, ні владу Мурманської області. Ніхто нікого на вулицю не вижене, але і сісти на шию нікому не буде дозволено», - сказав Веллер.

Як повідомляв УНІАН, раніше губернатор Мурманської області Марина Ковтун підписала постанову про ліквідацію пунктів тимчасового розміщення біженців з України.

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