Рятувальники попередили українців про нестійкі погодні умови

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Нестійкі погодні умови – відлига вдень і заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву на покрівлях будинків сприяють активному утворенню бурульок та призводять до сповзання снігу, особливо зі старих будинків з похилим дахом, виступаючих архітектурних частин будівель», - йдеться у повідомленні.

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Так, ДСНС звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці: проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів; не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависли бурульки; пішоходам не варто заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності слід самому звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків; по можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.