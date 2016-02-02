Представник Національної поліції допускає позасудове покарання, якщо не діє закон

Про це він заявив в ефірі hromadske.tv.

«Є мораль, а є закон. І не завжди закон дає можливість зберегти мораль», – сказав Кива.

«Найголовніше у моєму розумінні – це збереження людського життя. Для збереження життя, я готовий переступити закон», – підсумував він.

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Також, Ілля Кива заявив, що готовий пройти поліграф.

На запитання журналіста "Чи готові ви пройти поліграф?" Кива відповів: "Звичайно! Нічо сєбє! А поліграф готовий пройти мене? От як можна було б поставити запитання".