Представник Національної поліції допускає позасудове покарання, якщо не діє закон
00:52, 02 лютого 2016Суспільство
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Керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Ілля Кива допускає позасудове покарання у випадках, якщо закон не працює.
Кива допускає позасудове покарання / Фото УНІАН
Про це він заявив в ефірі hromadske.tv.
«Є мораль, а є закон. І не завжди закон дає можливість зберегти мораль», – сказав Кива.
«Найголовніше у моєму розумінні – це збереження людського життя. Для збереження життя, я готовий переступити закон», – підсумував він.
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Також, Ілля Кива заявив, що готовий пройти поліграф.
На запитання журналіста "Чи готові ви пройти поліграф?" Кива відповів: "Звичайно! Нічо сєбє! А поліграф готовий пройти мене? От як можна було б поставити запитання".
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