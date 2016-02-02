Синоптики попередили українців про штормовий вітер та туман

08:29, 02 лютого 2016
Суспільство
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2 лютого синоптики оголосили штормове попередження по всій території України.

погода, ветер, зима / Фото УНИАН

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"В Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с; у південній та східній частинах місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, у столиці та Київській області вдень синоптики обіцяють пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про сильний туман та ожеледицю.

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