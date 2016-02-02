Синоптики попередили українців про штормовий вітер та туман
08:29, 02 лютого 2016Суспільство
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2 лютого синоптики оголосили штормове попередження по всій території України.
В Україні очікуються сильні пориви вітру / Фото УНІАН
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"В Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с; у південній та східній частинах місцями туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, у столиці та Київській області вдень синоптики обіцяють пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах подекуди ожеледиця.
Нагадаємо, напередодні синоптики попередили про сильний туман та ожеледицю.
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