Дочка Джемілєва розповіла про візит окупантів з вимогою "відправитися з ними поговорити"
Ельзара Абдулжелілова, яка є дочкою національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемільова, повідомила про те, що вранці 2 лютого в її будинок в с. Щебетівка під приводом паспортної перевірки прийшли люди, які представилися співробітниками російської Федеральної міграційної служби.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
«Вони сказали, що проводять паспортний контроль, серед них були представники ФМС, від хвилювання я забула з'ясувати їхні прізвища. Кілька людей зайшли в будинок і попросили пред'явити паспорти, переписали дані. Вели себе ввічливо і дуже культурно... Коли вони вже йшли, зацікавилися моїм сином Еролом», - розповідає Ельзара Абдулжелілова.
За її словами, син в цей час спав удома. При цьому співробітники ФМС, серед яких був і дільничний, поцікавилися «чи не приїжджав хтось з родичів останнім часом?»
«Я відповіла, якщо вони мають на увазі мого батька - то ні, він не приїжджав. Тільки мій син», - розповіла жінка.
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Після цього співробітники ФМС пішли, однак через деякий час знову повернулися, і, за словами матері, настійно просили Эрола «відправитися з ними поговорити».
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«Я проконсультувалася по телефону зі знайомими, мені сказали, що нікуди їхати не треба. Ми відмовили їм», - каже Абдулжелілова. На цьому візит був закінчен.
Офіційних повідомлень органів ФМС поки немає, зв'язатися з представниками відомства для отримання коментарів поки не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, у будинках кримських татар Джанкойського району проходять обшуки.