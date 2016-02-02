Дочка Джемілєва розповіла про візит окупантів з вимогою "відправитися з ними поговорити"

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Вони сказали, що проводять паспортний контроль, серед них були представники ФМС, від хвилювання я забула з'ясувати їхні прізвища. Кілька людей зайшли в будинок і попросили пред'явити паспорти, переписали дані. Вели себе ввічливо і дуже культурно... Коли вони вже йшли, зацікавилися моїм сином Еролом», - розповідає Ельзара Абдулжелілова.

За її словами, син в цей час спав удома. При цьому співробітники ФМС, серед яких був і дільничний, поцікавилися «чи не приїжджав хтось з родичів останнім часом?»

«Я відповіла, якщо вони мають на увазі мого батька - то ні, він не приїжджав. Тільки мій син», - розповіла жінка.

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Після цього співробітники ФМС пішли, однак через деякий час знову повернулися, і, за словами матері, настійно просили Эрола «відправитися з ними поговорити».

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«Я проконсультувалася по телефону зі знайомими, мені сказали, що нікуди їхати не треба. Ми відмовили їм», - каже Абдулжелілова. На цьому візит був закінчен.

Офіційних повідомлень органів ФМС поки немає, зв'язатися з представниками відомства для отримання коментарів поки не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, у будинках кримських татар Джанкойського району проходять обшуки.