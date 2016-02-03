Рішення про підсудність справи Корбана Печерському райсуду захист використає для скасування його арешту - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив адвокат Корбана Юрій Сухов.

Він розповів, що сьогоднішнє рішення колегії суддів Апеляційного суду Києва щодо підсудності справи Корбана на етапі досудового слідства саме Печерському районному суду захистом буде використано як ще один аргумент щодо незаконності рішення Дніпровського районного суду про взяття лідера партії «УКРОП» під варту.

Також Сухов додав, що наразі захисникам не відомо, о котрій годині продовжиться розгляд їхньої апеляційної скарги на рішення судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса стосовно арешту Корбана.

Засідання було призначено на 11.00, однак воно не розпочалося досі.

Читайте такожКорбан: я не давав згоди на відставку з посади голови політради УКРОПу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, колегія суддів Апеляційного суду Києва, розглянувши звернення голови Печерського суду Києва Руслана Козлова, відмовила йому у зміні підсудності справи лідера партії «УКРОП» Корбана в частині обрання йому запобіжного заходу з Печерського райсуду на Дніпровський.

Читайте такожСуд відмовив Корбану та його захисту майже в усіх клопотаннях

Таким чином, звернення адвокатів Корбана щодо зміни йому запобіжного заходу, продовжуватиме розглядати Печерський районний суд Києва.

Окрім того, на сьогодні призначено ще одне засідання в Апеляційному суді Києва щодо розгляду апеляції захисту Корбана на рішення Дніпровського суду про взяття під варту лідера партії «УКРОП».

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

Читайте такожАдвокати проситимуть Порошенка втрутитися у ситуацію із незаконним переслідуванням захисників Корбана

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.