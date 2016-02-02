Суд відмовив Корбану та його захисту майже в усіх клопотаннях

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення було ухвалено сьогодні колегією суддів Апеляційного суду Києва.

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Сьогодні захист Корбана та він особисто заявили низку клопотань у суді. Зокрема, Корбан заявив клопотання про зміну йому запобіжного заходу з взяття під варту на цілодобовий домашній арешт на що отримав відмову, оскільки, за словами суддів Апеляційного суду, таке клопотання повноважний розглядати суд першої інстанції, оскільки в даному судовому засіданні мова йде не про зміну запобіжного заходу, а про оскарження обрання запобіжного заходу судом першої інстанції.

Крім того, суд відмовив у задоволенні клопотання захисників Корбана щодо його госпіталізації. Колегія суддів зазначила, що 27 січня коли до Корбана на його вимогу викликали лікаря, то він (Корбан) відмовився від госпіталізації, і окрім того, суд ще не з'ясував та не допитав свідків-медиків стосовно стану здоров'я Корбана.

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Єдине клопотання захисту Корбана, яке було задоволене, - допит в якості свідка лікаря служби екстреної медичної допомоги, який оглядав його в слідчому ізоляторі 27 січня.

Судове засідання ще триває, оголошено перерву на 15 хвилин, після якої суд перейде до розгляду апеляції по суті.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Розгляд апеляції розпочався 5 січня.