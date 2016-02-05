В Україні стартує освітній проект для боротьби з раком

Як повідомили учасники прес-конференції в УНІАН, проект націлений на жіночу аудиторію, зокрема, щоб допомогти жінкам перемогти фобії, пов'язані з онкологічними захворюваннями.

Організаторами програми стали Лікарня ізраїльської онкології LISOD і проект «Преображаріум».

Керуючий партнер LISOD Майкл Амзель розповів, що в рамках проекту пройдуть навчальні семінари, тренінги, лекції.

«Подібні проекти дуже важливі. Вони допомагають навчити людей правильно визначати хворобу на ранніх стадіях. Ізраїльський досвід показує: якщо люди розуміють, що таке рак, якщо сформована культура профілактики, смертність можна звести до мінімуму», - зазначив Амзель.

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Він зазначив, що боротьба проти раку – «це війна». «Якщо кілька років тому основною зброєю в боротьбі з раком були хірургія, радіо-, променева терапія, то зараз на першому місці профілактика. Я звертаюся до жінок: слухайте своє тіло. Не ігноруйте послання, повідомлення, які посилає вам ваше тіло. Особливо якщо ви потрапляєте до групи: ваша бабуся, мама або сестра мали це захворювання, ви обов'язково повинні звернутися до лікаря», - сказав Амзель.

Керівник проекту «Преображаріум» Алла Рожкова повідомила, що мета проекту - формування відповідального ставлення жінок до свого здоров'я.

«Ми підберемо дуже кваліфікованих лекторів, спікерів, експертів в рамках всіх наших програм. Нам дуже цікаво працювати з такими організаціями, як LISOD, де працюють дуже кваліфіковані фахівці. Стартує проект у другій половині лютого 2016 року», - сказав Рожкова.

У свою чергу завідуюча відділенням променевої діагностики LISOD Дар'я Вінницька підкреслила, чим раніше виявлене захворювання, тим успішніше лікування.

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«В останні роки кількість людей, у яких виявлено рак, постійно зростає. В Україні кількість жінок, у яких виявляють рак молочної залози, зросла з 14 тисяч до майже 17 тисяч в рік. Майже половина з них помирає протягом року. Тут дуже важливо раннє виявлення, якісна діагностика і лікування. Рак молочної залози, як і інші форми раку, - це не вирок, а виліковне захворювання. Так, важко, але виліковне. Про це треба знати і пам'ятати», - сказала Вінницька.

Вона акцентувала, що на базі LISOD створений єдиний в Україні мамологічний центр міжнародної сертифікації.

«Такий центр – єдиний у нашій країні. Для порівняння, тільки в Тель-Авіві їх 12. Ми використовуємо всі можливі сучасні методики ранньої діагностики, для проведення всіх методів лікування згідно з міжнародними протоколами», - зазначила Вінницька.

Вона підкреслила, що людина повинна звертати увагу на дрібниці, які може помітити тільки вона.

«Слухайте себе, дивіться себе. Це не означає, що ви повинні самостійно трактувати якісь дослідження. Для цього є спеціалісти. У LISOD також успішно застосовуються скринінгові програми. Для кожного віку і статі є різні програми скринінгу – перелік простих досліджень, які при регулярному проведенні (раз на рік) дозволяє знайти рак на ранніх стадіях і, відповідно, успішно його вилікувати. Не потрібно боятися онкологічних хвороб. Треба відкрити очі і зрозуміти, що у людства є така проблема і вона вирішувана», - сказала лікар.