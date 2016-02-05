"1+1 медіа" екранізує роман Шкляра "Чорний ворон"

Про це сьогодні під час круглого столу в УНІАН на тему «Майбутнє російського продукту на українському телеринку» повідомив генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко.

«Ми нещодавно підписали угоду з відомим українським автором Василем Шклярем про екранізацію його відомого твору «Чорний ворон». Ми можемо про це говорити. Це буде не лише фільм. Це буде 4-серійна історія», - поінформував він.

За словами Ткаченка, наразі український телеринок потребує створення нових образів.

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«Ми говоримо якраз про створення нових образів для України, яких потребує новий час і ця війна. Ми теж створюємо багато продуктів і можемо пишатись, що тисячі годин продуктів ми створюємо. Серед них є ті, на які ми ідемо свідомо, розуміючи, що це некомерційні проекти, що новий час потребує нових героїв. Нещодавно ми завершили 4-серійний проект «Століття Якова». Він достатньо контроверсійний, бо так само як і з приводу «Останнього москаля», тут буде дуже багато дискусій… Але ми вважаємо, що такі кроки повинні бути направлені на те, щоб створювати нові образи», - наголосив Ткаченко.