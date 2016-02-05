"УНІАН-Підтримка": Екологічні інспектори зобов'язались перевірити якість води в Коростені після скарг місцевих жителів

Про це йдеться у відповіді відомства на запит УНІАН з відповідного питання.

Так, в рамках проекту "УНІАН-Підтримка" жителі Коростеня повідомляють, що з дощового стоку, розташованого трохи вище за течією, через невеликий струмок (50 м від парку), у водну артерію потрапляють шкідливі речовини - вода стала сірою і має дивний запах.

"Цей стік давно захований під землю, і до річки виходить тільки труба. Не так давно хтось почав скидати в нього відходи і це кардинально змінило міську артерію", - зазначають городяни.

Вони стурбовані тим, що стоки, які потрапляють в річку Уж, можуть бути небезпечні для живих організмів в самій річці та на її берегах, а також для людей, які часто гуляють в парку ім. Островського.

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