У кабінеті міністра юстиції сталася бійка: активісти побачили силовиків, які брали участь в розгоні Майдану (фото, відео)

Присутні так і не застали керівника відомства, повідомляє LB.ua.

У міністерстві послалися на те, що міністр у складі уряду у Верховній Раді, пообіцявши, що він під'їде пізніше, але Петренко так і не з'явився. Замість нього до людей вийшли його заступники.

При цьому в кабінеті також знаходилася велика кількість співробітників поліції, серед яких активісти побачили силовиків, які, за їх словами, брали участь у розгоні Майдану.

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Одним з них виявився Вадим Гумен, а ще один - категорично відмовився називати своє ім'я, і влаштував бійку, в тому числі напавши на кореспондента LB.ua.

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Представники міністерства прийняли звернення громадян і призначили кожній з груп окрему зустріч.

Активісти передали правоохоронцям заяви на осіб, які брали участь у подіях на Майдані, а також на поліцейського, який влаштував бійку.